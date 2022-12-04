Вашингтон, 4 декабря, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не располагают свидетельствами о принятии в Иране решения о получении ядерного оружия, заявила 4 декабря глава Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

Она отметила, что США не располагают информацией, которая указывала бы на то, что в Иране приняли решение получить ядерное оружие. Однако США по-прежнему наблюдают за действиями Ирана в этом направлении, добавила Хейнс.

Ранее сообщалось, что Иран впервые нарастил обогащение урана до 60% на своём заводе в Фордо.

Как передавало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что власти США обвинили Тегеран в отсутствии интереса по переговорам о ядерной сделке и решили сосредоточить внимание «на других вопросах».

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