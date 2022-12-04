Берлин, 4 декабря, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в будущей архитектуре безопасности Европы вызвало 4 декабря одобрение со стороны читателей немецкой газеты Die Welt.

Estonian Presidency Эммануэль Макрон

«Такое заявление Макрона должно было прозвучать не позднее 2021 года. Нужно серьёзно задуматься, как экспансия НАТО на восток повлияла на Россию», — написал один из пользователей.

«Гарантии должны были быть даны еще в прошлом году. Тогда бы не было конфликта на Украине», — поддержал его другой читатель.

«Макрон знает о дипломатии больше, чем немецкие политики», — предположил ещё один читатель.

«Франция до сих пор сохраняет некоторую независимость от США, прагматично преследует свои интересы и обладает дипломатической культурой, в то время как глава МИД Германии Бербок преследует интересы Госдепа», — отметил четвертый пользователь.

«Макрон на правильном пути. Деэскалация — правильный путь. Спасибо Франции за надежду на мир!» — заключил пятый читатель.

Отметим, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после окончания спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине в будущей архитектуре безопасности Европы должны быть гарантии безопасности для России.