Читатели Welt поддержали слова Макрона о гарантиях безопасности для РФ
Жители Германии поддержали слова Макрона о гарантиях безопасности для России
Берлин, 4 декабря, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в будущей архитектуре безопасности Европы вызвало 4 декабря одобрение со стороны читателей немецкой газеты Die Welt.
«Такое заявление Макрона должно было прозвучать не позднее 2021 года. Нужно серьёзно задуматься, как экспансия НАТО на восток повлияла на Россию», — написал один из пользователей.
«Гарантии должны были быть даны еще в прошлом году. Тогда бы не было конфликта на Украине», — поддержал его другой читатель.
«Макрон знает о дипломатии больше, чем немецкие политики», — предположил ещё один читатель.
«Франция до сих пор сохраняет некоторую независимость от США, прагматично преследует свои интересы и обладает дипломатической культурой, в то время как глава МИД Германии Бербок преследует интересы Госдепа», — отметил четвертый пользователь.
«Макрон на правильном пути. Деэскалация — правильный путь. Спасибо Франции за надежду на мир!» — заключил пятый читатель.
Отметим, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после окончания спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине в будущей архитектуре безопасности Европы должны быть гарантии безопасности для России.