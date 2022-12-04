Луганск, 4 декабря, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике в районе поселка Калиново в результате взрыва неустановленного устройства погибли три работника коммунальной службы. Об этом 4 декабря сообщает МЛС ЛНР.

U.S. Air Force Взрыв

«При выполнении работ по опиливанию деревьев вдоль дороги произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погибло три человека», — передает сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.

Уточняется, что инцидент произошел утром 3 декабря в районе населенных пунктов Троицкое и Калиново.

Ранее ИА REGNUM, передавая сообщение СЦКК ЛНР, сообщило об обстреле Алчевска в Луганской Народной Республике из РСЗО M142 HIMARS со стороны ВСУ.