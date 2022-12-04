Тель-Авив, Израиль, 4 декабря, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Президент Израиля Ицхак Герцог отправился с визитом в Бахрейн, сообщает 4 декабря канцелярия главы еврейского государства.

(сс) Haim Zach. Пресс-служба правительства Израиля Президент Израиля Ицхак Герцог

В заявлении канцелярии отмечается, что президент Израиля вылетел с государственным визитом в Бахрейн, первым в истории для главы Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские вооруженные силы атаковали несколько целей на территории сектора Газа, 4 декабря.

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