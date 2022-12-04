Париж, 4 декабря, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В настоящее время на Францию надвигается тройная эпидемия, при которой на территории страны будут циркулировать коронавирус, грипп и бронхиолит. Об этом 4 декабря сообщает газета Le Figaro.

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По данным издания, в этом году эпидемия гриппа стала проявляться во Франции раньше, чем в прошлые годы, совпав с новой волной коронавируса, а также с рекордным за 10 лет уровнем заболеваемости бронхиолитом среди младенцев.

«Ситуация совершенно беспрецедентная и полна неопределенности», — заявил замглавы департамента по инфекционным болезням санитарного агентства страны Дидье Ше.

При этом он отметил, что Франция «пока не совсем беспомощна» и у неё имеется профилактический арсенал для того, чтобы бороться с такой эпидемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что за протестами против ограничительных коронавирусных мер стоят «разочарованные» из-за продолжающейся на протяжении трёх лет пандемии студенты.