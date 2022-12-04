Москва, 4 декабря, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Британские специалисты готовятся устроить взрывы на территории Одесского припортового завода, чтобы сорвать транзит аммиака из России, заявил 4 декабря источник из военно-дипломатической среды.

Sekator85 Набережная Одессы

Он сообщил о готовящихся взрывах на купольных крышах хранилищ для аммиака, в результате которых будут разрушены подвесные перекрытия и пострадает цех перегрузки. Затем объявят, что Россия нанесла ракетный удар, сорвав производство аммиака.

По словам источника, контролируют эту диверсию британские спецслужбы, чьи специалисты находятся в Одессе.

«В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие по договору с администрацией морских портов Украины функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области», — рассказал он в интервью РИА Новости.

В итоге на мировом рынке цена на аммиак резко вырастет, и это увеличит прибыль западных производителей этой продукции. И это помимо того, какой рассчитывают урон нанести России.