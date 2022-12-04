Москва, 4 декабря, 2022, 09:59 — ИА Регнум. После победы сборной Марокко над командой Бельгии на чемпионате мира в Катаре толпы радостных болельщиков на улицах крупных городов Бельгии и Нидерландов шумно праздновали победу марокканской команды, и это стало поводом для печальных выводов у бельгийских политиков. Об этом 4 декабря говорится в материале РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Отмечается, что при этом большая часть хулиганствующих фанатов является гражданами и даже уроженцами Бельгии и Нидерландов, и потому бельгийские политики отмечают, что в стране имеется проблема, так как через три–четыре поколения огромная часть живущих в Бельгии марокканцев не считает её своей страной.

Также указывается, что на фоне этого в крупных бельгийских и нидерландских городах готовятся к новым беспорядкам, которые ожидаются после матча 1/8 финала чемпионата мира Испания — Марокко, несмотря на его результат.

«И дело, как вы понимаете, вовсе не в футболе. Реакция на игры чемпионата мира — это лишь отражение глубинных процессов, которые происходят в обществах многих европейских стран. Причём она имеет чёткие политические последствия, печальные для истеблишмента Европы, долгие годы пестовавшего миф о победе мультикультурализма на континенте», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне легендарный бразильский футболист, трёхкратный чемпион мира Пеле (настоящее имя Эдсон Арантес ду Насименту) рассказал поклонникам о своём самочувствии.