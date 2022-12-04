Баку, 4 декабря, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В обстреле позиций азербайджанской армии обвинили Армению ВС Азербайджана 4 декабря, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

mod.gov.az Армия Азербайджана

По данным Баку, обстрел произошёл в 02:50 мск с позиций Юхары Шорджа (Варденисский район, Армения) в направлении населённого пункта Зяйлик (Кельбаджарский район, Азербайджан).

Азербайджанцы утверждают, что армянские военные применили стрелковое оружие. В ответ азербайджанские военные предприняли «адекватные меры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября военные Армении обвинили ВС Азербайджана в обстреле «в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы».