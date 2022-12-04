Киев, 4 декабря, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Ранее введённый странами Запада потолок цен на российскую нефть является «несерьёзным». Такое мнение 3 декабря высказал глава киевского террористического режима В. Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

«Нельзя назвать серьёзным решение установить такую границу для российских цен, которая вполне комфортна… Это слабая позиция», — сказал он.

Также глава режима Киева добавил, что, по его мнению, такого рода решениями Запад должен «энергетически разоружить» Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о введении ценового лимита на нефть из России на уровне $60 за баррель было опубликовано 3 декабря в «Официальном журнале ЕС».