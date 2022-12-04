Москва, 4 декабря, 2022, 09:29 — ИА Регнум. С помощью новой функции Search messages by date мессенджер WhatsApp сделает свой поиск сообщений проще. Об этом 2 декабря сообщил портал WABetaInfo.

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Уточняется, что новая функция позволит отсортировать результаты поиска по дате с использованием удобной прокрутки, и добавляется, что такой способ фильтрации на данный момент может использовать небольшое число пользователей на iOS в версии WhatsApp 22.24.0.77.

Также указывается, что в дальнейшем такая функция может появиться у всех пользователей мессенджера.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября из данных опроса ВЦИОМ стало известно, что абсолютное большинство учеников старше 14 лет (96%) в школах России, учителей (96%) и родителей учеников 1–11-х классов (95%) пользуются мобильными приложениями — мессенджерами для общения.