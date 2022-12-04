Пекин, 4 декабря, 2022, 09:19 — ИА Регнум. За протестами против ограничительных антикоронавирусных мер стоят «разочарованные» из-за продолжающей на протяжении трёх лет пандемии студенты. Об этом заявил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю председатель КНР Си Цзиньпин, его слова 4 декабря приводит издание South China Morning Post.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

«После трёх лет COVID-19 люди чувствуют себя разочарованно. Большинство протестующих — это студенты или подростки из университетов», — сказал он.

При этом председатель КНР уточнил, что в дальнейшем возможно смягчение связанных с пандемией ограничительных мер, однако указал, что в данный момент это сделать нельзя, так как в Китае сейчас доминирует штамм SARS‑CoV‑2 «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана ввело дополнительный санитарный контроль на границе из-за угрозы попадания в страну штамма коронавируса «Цербер».