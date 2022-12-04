Брюссель, 4 декабря, 2022, 08:42 — ИА Регнум. К жёсткому курсу в отношении Соединённых Штатов из-за подписанного ранее американским президентом Джо Байденом закона о снижении инфляции (IRA) призвали депутаты Европейского парламента (ЕП) Маркус Фербер и Бренд Ланге. Об этом 4 декабря сообщает газета Berliner Morgenpost.

jeffowenphotos Дебаты в Европарламенте

Отмечается, что представляющий по экономическим вопросам крупнейшую в ЕП Европейскую народную партию Фебер высказался «за жесткий курс» в отношении Соединённых Штатов и добавил, что в случае, если американская сторона не будет делать никаких подвижек в это вопросе, Еврокомиссии придётся «выложить на стол все инструменты для пыток», а также активизировать меры по защите торговли.

«Это, безусловно, было бы ядерным вариантом, и в нынешней ситуации это совершенно нежелательно», — указал Фебер, уточнив, что в ЕС наблюдается разочарование протекционистским курсом американских властей и принятый Вашингтоном закон IRA может привести к ещё большему ухудшению экономической ситуации в Европе, которая и так является сложной.

Также указывается, что Ланге, являющийся главой Комитета по торговле ЕП, потребовал, чтобы Брюссель максимально возможно быстро подал иск против США по поводу этого закона во Всемирную торговую организацию.

При этом он предположил, что во время Совета по торговле и технологиям США и Евросоюза в указанный закон может быть внесен ряд небольших изменений, однако они существенно ничего в нём не изменят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Politico написала, что военная помощь Киеву со стороны США может прекратиться в случае одобрения Конгрессом США инициативы о временном финансировании американского правительства.