Мелитополь, 4 декабря, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Две серии взрывов прогремели в оккупированной ВСУ части Запорожской области, написал 4 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Владимир Рогов «В Запорожье громкая ночь! Сегодня около 22:57 [мск] прозвучала серия взрывов. После чего взвыла сирена».

Позже, примерно в 00:37 мск, прошла вторая волна взрывов — выла сирена. Местные жители рассказали, пишет Рогов, что ещё не было такого количества прилётов и взрывов. Вероятно, по позициям ВСУ работали российские системы залпового огня.

Напомним, в оккупированной ВСУ части Запорожской области в ночь на 4 декабря была объявлена воздушная тревога.