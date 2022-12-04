Пермь, 4 декабря, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Тела взрослого и двоих детей были обнаружены на месте пожара в частном доме в Пермском крае. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

jonel hanopol Огонь

Возгорание частного деревянного дома произошло в ночь на 4 декабря в селе Карагай. Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 05:10 по местному времени (03:10 мск). На место происшествия прибыли 15 человек и шесть единиц техники. Площадь пожара составила 36 кв. метров.

Ликвидация пожара была объявлена в 07:25 по местному времени (05:25 мск), пожарным удалось спасти двоих детей. В доме на месте пожара при разборе завалов были обнаружены тела хозяина дома и двоих детей 2018 и 2017 годов рождения. По факту гибели людей следователями было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливая обстоятельства трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек при пожаре в жилом частном доме в Оренбургской области.