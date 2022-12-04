Сакраменто, США, 4 декабря, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Возможность появления у России сложностей с созданием используемых в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине высокоточных ракет предрекла 3 декабря глава Национальной разведки США Эврил Хейнс во время своего выступления на форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана в штате Калифорния, которое транслировалось на сайте мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Как указала глава американской разведки, по её данным, Россия в ходе спецоперации расходует большое количество высокоточных боеприпасов. При этом она не стала уточнять подробности такого расхода в цифрах.

«По нашим данным, у них (России. — Прим. ред.) нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют. Так что это будет для них вызовом», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленные боевики ВСУ рассказали, зачем их командиры заставляли их рыть большое количество окопов вместо того, чтобы заниматься боевой подготовкой.