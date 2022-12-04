Тегеран, 4 декабря, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Главы трёх ветвей власти Ирана провели встречу, в ходе которой призвали «интеллигентную иранскую нацию» быть бдительными и не поддаваться на провокации и подстрекательства, сообщает 3 декабря агентство ИРНА.

Nicolas Raymond Флаг Ирана

Встреча была организована по инициативе президента республики Ибрагима Раиси. Кроме него во встрече приняли участие спикер национального парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени Эжеи. Иранские лидеры расценили распространение ложной информации и необоснованных новостей как часть операций ведущейся против страны психологической войны. Подобные действия врагов Ирана направлены на «внесение раздора среди официальных лиц и возмущение общественного мнения».

Напомним, что в ходе недавних беспорядков в Иране по официальным данным погибло не менее 200 человек.