Москва, 4 декабря, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Пленные боевики ВСУ рассказали, зачем их командиры заставляли их рыть большое количество окопов вместо того, чтобы заниматься боевой подготовкой. Их слова 4 декабря приводит РИА Новости.

Picdn.net Лопата

«Окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха было видно, что очень много позиций… Это командиры говорили. А там, где мы были — не было никого», — заявил призванный киевским режимом по мобилизации пленный Сергей Грицай.

Также он уточнил, что задача с таким объяснением была дана его подразделению приехавшим из Конотопа полковником ВСУ по фамилии Козлов. При этом Грицай уточнил, что полковник всё время призывал их рыть землю, утверждая, что «чем больше нароем, тем больше шансов на победу», и добавляя, что «лопата — это ваша сила».

Кроме этого, пленный боевик ВСУ Александр Павленко также подтвердил, что им приходилось много заниматься рытьём окопов в Сумской области, где в Бурынском районе одна из создаваемых его подразделением позиций была протяженностью около двух километров.

В то же время пленные украинские военные отмечают, что с пришедшими в ВСУ по мобилизации фактически не занимались боевой подготовкой, только два или три раза вывезя их на стрельбы, а часть пленных вообще отстреляла только по три патрона за время подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что десантники из города Пскова, участвующие в спецоперации на территории Украины, обзавелись шевронами с вышитым портретом главы МИД России Сергеем Лавровым.