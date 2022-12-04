Пешавар, Пакистан, 4 декабря, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Трое полицейских погибли в результате теракта в округе Новшера (провинция Хайбер-Пахтунхва, Пакистана), сообщает 4 декабря Синьхуа.

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Как сообщили сотрудники спасательных служб, теракт произошёл в районе Акора Хаттак: террористы напали на фургон, в котором ехали полицейские, и ранили троих из огнестрельного оружия.

Раненые умерли по дороге в больницу. Стоит отметить, что среди погибших был начальник местной полиции и водитель фургона.

Напомним, группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на этой неделе объявила, что прекращает «перемирие», после чего в Пакистане, особенно в Хайбер-Пахтунхве, произошёл всплеск террористической активности.