Астана, 4 декабря, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Злоумышленников, отправивших письмо о заложенном в здании посольства Украины в Астане взрывном устройстве, разыскивает полиция Казахстана. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба МВД Республики.

Фото: посольство Украины в Астане Художественная выставка «Астана Арт Фест»

Уточняется, что консул посольства Украины обратился в полицию и сообщил, что на электронную почту в 15:08 по местному времени 1 декабря пришло письмо с информацией о минировании здания. В 17:50 по местному времени данные об этом были переданы в Управление полиции района Есиль.

Была проведена проверка здания посольства Украины в Астане без эвакуации сотрудников и посетителей. Взрывных устройств и подозрительных предметов на территории украинского диппредставительства обнаружено не было.

Напомним, в период с 24 ноября по 2 декабря в посольства Украины в разных странах поступали письма с угрозами и со взрывчатыми веществами. Отправители писем пока не установлены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что письма со взрывчатыми веществами, разосланные по Испании в последние несколько дней, были отправлены из города Вальядолида.