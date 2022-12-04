Пекин, 4 декабря, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-14», на борту которого находятся космонавты Чэнь Дун, Лю Ян, Цай Сюйчжэ, 4 декабря отсоединился от орбитальной станции Китая «Тяньгун», сообщило на своем сайте Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Цитата из к/ф «2001 год: Космическая одиссея». реж Стэнли Кубрик. 1968. США Космонавт

Аппарат отстыковался от станции в 11:01 по пекинскому времени (московское время 06:01), после чего он начал управляемый спуск. Экипаж «Шэньчжоу-14» находился в космосе около 183 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря китайские космонавты провели первую в истории станции «Тяньгун» ротацию экипажей на околоземной орбите. Команду корабля «Шэньчжоу-14» сменил экипаж миссии «Шэньчжоу-15», в которой участвуют Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу.