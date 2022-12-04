Санкт-Петербург, 4 декабря, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Причину своего странного поступка во время исполнения песни «Самый лучший день» на концерте в Санкт-Петербурге объяснил российский эстрадный певец Григорий Лепс 3 декабря в своём телеграм-канале.

Василий Иванов ИА REGNUM Григорий Лепс

Во время концерта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге Лепс, исполняя песню «Самый лучший день» на бис, внезапно швырнул с силой микрофон на сцену, снял и выбросил очки, а затем удалился за кулисы.

Свой неожиданный поступок Лепс объяснил ухудшением состояния здоровья и признался, что выступление было очень непростым для него. Артист поблагодарил зрителей за тёплый приём, поддержку и за то, что весь зал на концерте подпевал ему в унисон.

Лепс добавил, что поддержка зрителей — это то, что «невероятно дорого и действительно ценно» для него.

«Мы обязательно ещё споём вместе. И это будет самый лучший день», — пообещал поклонникам артист.