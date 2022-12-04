Вашингтон, 4 декабря, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Военная помощь Киеву со стороны США может прекратиться в случае одобрения Конгрессом США инициативы о временном финансировании американского правительства, пишет газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Этот же шаг, как отмечают журналисты, способен вынудить власти Соединенных Штатов приостановить закупки стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider, который может нести ядерное оружие.

Инициатива о временном финансировании правительства охватывает весь 2023 финансовый год, который начался в США 1 октября. Она должна быть рассмотрена до 16 декабря, когда истекает действие предыдущего подобного документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября издатель и генеральный директор журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что киевский режим не протянет и одного месяца без той поддержки, что оказывают Киеву США и НАТО.