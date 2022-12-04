Кабул, 4 декабря, 2022, 07:43 — ИА Регнум. США осудили нападение на посольство Пакистана, совершённое в столице Афганистана Кабуле, сообщает 3 декабря Associated Press.

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В результате нападения, происшедшего 2 декабря, высокопоставленный пакистанский дипломат не пострадал, но один из его пакистанских охранников был ранен, что вызвало волну гнева в этой стране.

Нападение произошло на фоне растущей напряженности между странами-соседями из-за заявлений Исламабада о том, что антипакистанские правительственные силы организуют террористические атаки из укрытий в Афганистане.

Выстрелы в посольство были произведены из соседнего здания неизвестными террористами. Вскоре после стрельбы премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в Twitter назвал нападение попыткой покушения на главу пакистанской миссии в Афганистане Убайда-ур-Рехмана Низамани.

Раненый охранник посольства был переправлен Пакистаном на вертолёте на родину и помещён там в госпиталь.