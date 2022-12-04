Псков, 4 декабря, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Десантники из города Пскова, участвующие в спецоперации на территории Украины, обзавелись шевронами с вышитым портретом главы МИД России Сергеем Лавровым. Об этом 3 декабря сообщается в группе 76-й дивизии в социальной сети «ВКонтакте».

Vasyatka1 Памятник псковским десантникам

Фотография шеврона, нашитого на рукав одного из военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, опубликована в соцсети как иллюстрация к репортажу о быте военных в местах боевых действий. На шевроне вышит портрет Лаврова и фраза: «Есть такая работа — с дебилами разговаривать».

Фотография шеврона стала очень популярна в интернете, её разместили за сутки тысячи пользователей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже разместила фото шеврона в своём телеграм-канале.

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия 1 декабря отметила 60-летие со дня основания.