Гонолулу, США, 4 декабря, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Начавшееся 27 ноября на Гавайских островах извержение вулкана Мауна-Лоа может привести к нарушениям движения по местным автодорогам, сообщает 3 декабря Associated Press.

hvo.wr.usgs.gov Извержение вулкана Мауна-Лоа

Существует опасность, что лава перекроет главное шоссе острова и тем самым нарушит сообщение по кратчайшему пути между двумя частями острова.

В связи с этим местные жители выражают беспокойство, что придётся искать альтернативные прибрежные маршруты на севере и юге. Это может увеличить время на дорогу до работы, визиты к врачу и доставку грузов.

Лава медленно продвигается со скоростью, с которой может достичь шоссе на следующей неделе. Но путь раскалённой породы непредсказуем и поэтому может измениться, и тогда поток может полностью остановиться и пощадить шоссе.

По данным Геологической службы США, 2 декабря лава находилась примерно в 4,3 км от дороги.