* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 4 декабря, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на посольство Пакистана в афганской столице Кабуле, 4 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление террористов.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Речь идет об инциденте, произошедшем 2 декабря, в результате которого был ранен охранник дипломатической миссии. В сообщении группировки сказано, что в атаке участвовало два боевика, которым поручили напасть на пакистанского посла и его охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в афганском городе Джелалабаде (провинция Нангархар) прогремел взрыв. В результате происшествия погибло несколько человек.