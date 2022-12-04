Вашингтон, 4 декабря, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Компания Apple возобновила размещение рекламы в Twitter в тех же объёмах, что и до приобретения соцсети Илоном Маском. Об этом 3 декабря сообщает Bloomberg.

Trevor cokley Илон Маск

Маск уточнил, что компания Apple «полностью возобновила рекламу» в Twitter. Бизнесмен отметил, что Apple является крупнейшим рекламодателем в соцсети, поэтому для Twitter важно сохранять добрые партнёрские отношения, особенно на фоне приостановки рекламных контрактов другими крупными компаниями.

При этом компания Apple официально никогда не подтверждала информацию о приостановке своей рекламы в соцсети Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что владелец Twitter Илон Маск получил подтверждение от главы Apple Тима Кука о том, что социальной сети не грозит удаление из магазина приложений App Store.