Илон Маск подтвердил «возвращение» в Twitter рекламы компании Apple
Маск заявил о возобновлении размещения рекламы компанией Apple в соцсети Twitter
Вашингтон, 4 декабря, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Компания Apple возобновила размещение рекламы в Twitter в тех же объёмах, что и до приобретения соцсети Илоном Маском. Об этом 3 декабря сообщает Bloomberg.
Маск уточнил, что компания Apple «полностью возобновила рекламу» в Twitter. Бизнесмен отметил, что Apple является крупнейшим рекламодателем в соцсети, поэтому для Twitter важно сохранять добрые партнёрские отношения, особенно на фоне приостановки рекламных контрактов другими крупными компаниями.
При этом компания Apple официально никогда не подтверждала информацию о приостановке своей рекламы в соцсети Twitter.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что владелец Twitter Илон Маск получил подтверждение от главы Apple Тима Кука о том, что социальной сети не грозит удаление из магазина приложений App Store.