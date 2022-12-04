Мадрид, 4 декабря, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Акция протеста против экономической политики итальянских властей и поставок вооружений для киевского режима прошла в центре столицы Италии Рима, 3 декабря сообщило агентство Adnkronos.

Карл Брюллов. Политическая демонстрация в Риме (Эскиз). 1950

Организаторами мероприятия выступили «Основное объединение профсоюзов» (USB), «Конфедерация базовых комитетов» (Cobas) и другие профсоюзы республики. По их информации, акция собрала около 10 тысяч участников.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в испанской столице Мадриде состоялась акция протеста против политики правительства Испании, собравшая, по различным данным, от 30 тысяч до 80 тысяч человек.