Богота, 4 декабря, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Президент Колумбии Густаво Петро объявил, что переговоры между правительством и левой повстанческой группировкой ELN проходят успешно, сообщает 3 декабря BBC.

Silvia Andrea Moreno Колумбийские повстанцы

По словам Петро, стороны согласились с первым пунктом соглашения. Они совместно пришли к выводу, что индейским племенам, проживающим в департаменте Западная Антьокия и перемещенным в результате конфликта, должно быть гарантировано безопасное возвращение на их земли.

Эти переговоры, прошедшие в столице Венесуэлы Каракасе, являются важной вехой для Колумбии, направленной на прекращение затяжной гражданской войны.

Конфликт в Колумбии длится почти 60 лет. Национально-освободительная армия (ELN) является последней повстанческой группировкой, все ещё ведущей боевые действия против правительства, с которой до сих пор не достигнуто соглашение о прекращении огня.

ELN насчитывает около 2500 человек, и повстанцев часто обвиняют в получении средств от незаконного оборота наркотиков и незаконной добычи полезных ископаемых.

Предыдущие переговоры с ELN в рамках исторического мирного соглашения 2016 года с более крупной повстанческой группировкой Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) провалились.

После этого в переговорном процессе наступила пауза, которая продолжалась три года. После избрания в августе этого года на пост президента страны Густаво Петро, ранее сам являвшийся повстанцем левой организации «Движение 19 апреля» (M-19), пообещал установить в стране полный мир.

В ноябре переговоры возобновились в Каракасе. Вместе с Венесуэлой Куба и Норвегия согласились выступить в качестве коспонсоров мирного процесса.

Выступая после возобновления переговоров, глава делегации ELN Пабло Бельтран заявил: «Мы не можем рассматривать друг друга как врагов, наша задача — примирение».