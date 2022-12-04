Вашингтон, 4 декабря, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Американская разведка прогнозирует, что ближайшие несколько месяцев на Украине будет продолжаться снижение темпов боевых действий, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс 3 декабря в ходе выступления на форуме в штате Калифорния.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Она также заявила, что Вашингтон якобы не видит свидетельств ослабления киевских вооруженных формирований, несмотря на удары России по критической инфраструктуре Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Росгвардия заявила, что сотрудники ведомства обнаружили в Херсонской области документы, свидетельствующие о моральном разложении в рядах ВСУ.