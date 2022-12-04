Вашингтон, 4 декабря, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Решение президента США Джозефа Байдена подписать закон о принудительном предотвращении забастовки работников железнодорожного транспорта вызвало волну критики у американцев. Граждане оставили свои комментарии 3 декабря на сайте телеканала CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как отметили комментаторы, новый закон не направлен на защиту прав железнодорожников, его цель — заставить рабочих замолчать. По мнению американцев, железнодорожникам нужно продолжать забастовки, так как всех бастующих арестовать невозможно.

Многие комментаторы отмечают, что подписание Байденом закона не означает, что люди перестанут бороться за свои права, но людей удивило, что Белый дом не захотел прислушиваться к профсоюзам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден подписал закон, предотвращающий забастовку железнодорожников, которая нанесет ущерб экономике и оставит миллионы американцев без работы в преддверии праздников.