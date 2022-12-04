Кейптаун, 4 декабря, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Президент ЮАР Сирил Рамафоса не уйдет в отставку, несмотря на скандал вокруг денег, украденных с его фермы, заявил его представитель, сообщает 3 декабря BBC.

GovernmentZA Сирил Рамафоса

Скандал разразился в июне, когда Артур Фрейзер, бывший руководитель южноафриканской разведки, подал жалобу в полицию, обвинив президента в сокрытии кражи $4 млн наличными с его охотничьей фермы в 2020 году.

Рамафоса признал, что деньги были украдены, но сказал, что это было не $4 млн, а всего $580 000 долларов, полученные от продажи принадлежащего ему стада буйволов.

Однако комиссия, возглавляемая бывшим главным судьей, заявила, что у неё есть «существенные сомнения» в том, имела ли место продажа буйволов на самом деле.

Выводы комиссии переданы в парламент, который должен их изучить и решить, начинать ли процедуру импичмента президенту.

Рамафоса также находится под давлением со стороны оппозиции, а также соперников из его правящего Африканского национального конгресса, требующих его отставки.

Он должен в ближайшие дни встретиться с высшим руководством АНК, так как не смог явиться на предыдущую встречу с ними.

Скандал особенно пагубен для Рамафосы, потому что он пришел к власти, пообещав разобраться с коррупцией, преследовавшей страну при его предшественнике Джейкобе Зуме.

АНК по-прежнему глубоко разделён между сторонниками Зумы и теми, кто поддерживает Рамафосу.

Рамафосе будет брошен вызов за лидерство в АНК со стороны его бывшего министра здравоохранения Звели Мхизе, которого также обвиняют в коррупции.

Однако представитель Рамафосы заявил, что тот не намерен уходить в отставку после случившегося скандала. Представитель сказал, что Рамафоса будет бороться и вместо того, чтобы уходить, будет баллотироваться на второй срок в качестве лидера АНК.