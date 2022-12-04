Женева, Швейцария, 4 декабря, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) всё ещё не имеет беспрепятственного доступа в штат Тыграй на севере Эфиопии, заявил 3 декабря журналистам директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

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По его словам, такая ситуация нарушает пункты соглашения о перемирии, подписанного ранее между правительством и региональными властями. Райан отметил, что из-за этого жители Тыграя не могут получить гуманитарную и медицинскую помощь, в которой они нуждаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября ВОЗ предупредила о том, что в штате Тыграй иссякли запасы медикаментов, в том числе вакцин, антибиотиков и инсулина.