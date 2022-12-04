Оренбург, 4 декабря, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате пожара в жилом частном доме в городе Оренбурге. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Информация о возгорании в жилом частном доме поступила в региональное ведомство в ночь с 3 на 4 декабря. Прибывшими на место пожара подразделениями было установлено, что дом горит по всей площади. К ликвидации пожара были привлечены 27 человек и девять единиц техники.

Звеньями газодымозащитной службы было обнаружено четверо погибших. На месте пожара работает пожарная лаборатория, привлечены для оказания помощи психологи ГУ МЧС по региону. Причины смертельного пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае при пожаре в частном доме погибла женщина с двумя детьми.