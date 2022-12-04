Мюнхен, Германия, 4 декабря, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Драку с сотрудниками временного центра размещения беженцев устроила украинская девушка в немецком городе Мюнхене. Об этом 3 декабря сообщило издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Конфликт возник из-за сетевого удлинителя, использование которого строго запрещено в центре размещения в связи с правилами пожарной безопасности. Участницей конфликта стала 20-летняя беженка, которая проживает в центре вместе со своей матерью с июня.

По словам девушки, у неё был назначен онлайн-семинар, а в боксе, где проходили занятия, не работал беспроводной интернет. Тогда девушка, проигнорировав запрет, проложила в свою комнату сетевой удлинитель. Охрана центра вычислила нарушительницу и двое сотрудников пришли к девушке в комнату, чтобы потребовать убрать удлинитель. Однако девушка оказала сопротивление сотрудникам центра.

В результате конфликта беженка получила небольшие повреждения руки и плеча. По словам самой девушки, теперь у неё сильная «душевная» травма и она не чувствует себя в безопасности на территории центра.

В свою очередь, представитель местного Консультативного совета по миграции Ольга Даб-Бюссеншютт отметила, что на приют, где произошёл инцидент, было подано очень много жалоб и часть беженцев рассказывала о случаях дискриминации. Местный социальный департамент тем не менее напомнил, что использование удлинителей в боксах запрещено правилами пожарной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Германии предрекают «сложную и драматичную зиму» из-за наплыва беженцев.