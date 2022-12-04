Тбилиси, 4 декабря, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Известный американский токсиколог Дэвид Смит пришёл к выводу, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был отравлен, сообщает 3 декабря грузинский телеканал «TV Пирвели».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Об этом Смит, являющийся членом Американской токсикологической ассоциации с 50-летним стажем, сообщил в своём докладе на семи страницах.

При исследовании образцов ногтей и волос Саакашвили были обнаружены висмут, барий, мышьяк и ртуть. Смит считает, что эти вещества никак не могли попасть в организм экс-президента при лечении медицинскими препаратами.

Кроме того, Смит считает, что лечение Саакашвили одновременно 14 лекарствами привело к очень тяжёлым последствиям. В частности, диагностированная у Саакашвили дисфункция головного мозга вызвана именно применением большого числа лекарств.

По мнению Смита, выявленные у Саакашвили дисфункция мозга и судорожное расстройство требуют немедленной транспортировки Саакашвили в зарубежную клинику и проведения там интенсивного лечения, в первую очередь детоксикации. В противном случае экс-президент может умереть.

Напомним, что грузинские власти считают, что в направлении Саакашвили для лечения за границу нет никакой необходимости.