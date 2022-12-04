Токио, 4 декабря, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Японский писатель Иссэй Сагава, прославившийся актом каннибализма, умер от пневмонии в одной из токийских больниц, сообщает информационное агентство Киодо Цусин.

Цитата из к/ф «Молчание ягнят». Реж. Джонатан Демми. 1991. США Каннибал

Сагава стал известен на всю Японию после того, как в июне 1981 года, учась в Париже, он застрелил свою однокурсницу из Голландии, а затем поел её мяса. Он не был привлечен к уголовной ответственности во Франции, так как психиатрическая экспертиза показала, что он находился в невменяемом состоянии.

В 1984 году Сагава был депортирован в Японию и помещён в психиатрическую больницу, где неожиданно выяснилось, что Сагава не страдает никакими тяжёлыми психическим заболевания, а потому является абсолютно вменяемым и подлежащим уголовному преследованию. Однако ввиду того, во Франции с Сагавы из-за его якобы невменяемости было снято обвинение, то в Японии он не мог быть подвергнут суду и поэтому вышел на свободу.

Сагава после освобождения занялся литературной деятельностью, в частности, написав книгу о том, как он совершил убийство в Париже. Кроме того, Сагава также снимался в кино.

Писатель Дзюро Кара, посвятивший убийству, совершенному Сагавой, свой роман, получил за него премию Акутагавы, самую престижную литературную награду Японии.

Сагава несколько лет назад перенёс инсульт и поэтому исчез из поля зрения японской общественности.