Дамаск, 4 декабря, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Курдские вооруженные формирования из состава группировки «Силы демократической Сирии» (СДС) подверглись атаке турецких беспилотников в сирийской провинции Хасеке на севере страны, 3 декабря передал телеканал Al-Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Отмечается, что армия Турции ударила по курдам в поселке Санджак-Шейх в пограничном округе Амуда. Среди курдских сил есть погибшие и пострадавшие.

Телеканал также сообщил, что одной из целей нападения стал автомобиль, в которой мог находиться курдский полевой командир. В его машину попали два снаряда.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что вооруженные формирования курдов в Сирии являются «законными целями» турецкой армии.