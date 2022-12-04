Остин, США, 4 декабря, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Выжившие в результате массового расстрела в школе американского города Увалде (штат Техас) подали в суд коллективный иск с требованием выплатить в качестве компенсации в общей сложности $27 млрд, передает телеканал ABC News.

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Заявление направлено против местных властей и полиции, а также полиции Техаса. Истцы утверждают, что ответчики нарушили протокол и бездействовали, нанеся пострадавшим «эмоциональный или психологический ущерб».

Как сообщало ИА REGNUM, массовый расстрел в начальной школе в Увальде произошел 24 мая 2022 года. В результате происшествия погибли 19 детей и двое взрослых.