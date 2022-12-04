Бразилиа, 4 декабря, 2022, 04:02 — ИА Регнум. Поклонникам о своём самочувствии рассказал легендарный бразильский футболист, трёхкратный чемпион мира Пеле (настоящее имя Эдсон Арантес ду Насименту) 3 декабря в социальных сетях.

Atr1992 Пеле. 8 августа 2009 года

Пеле находится в больнице, где проходит лечение от онкологии. Футболист опубликовал медицинский документ, в котором указано, что состояние его здоровья остаётся стабильным, за последние сутки ухудшений не наблюдается.

Он все еще проходит лечение, состояние его здоровья остается стабильным. Он также хорошо отреагировал на лечение респираторной инфекции, при этом за последние 24 часа его состояние не ухудшилось, — говорится в медицинском документе, который опубликовал Пеле.

Спортсмен призвал своих поклонников сохранять спокойствие и позитивный настрой и заявил, что он полон сил и надежд. Кроме того, Пеле поблагодарил команду врачей и медсестёр за оказанную помощь.

«Я сильно верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас по всему миру, наполняет меня энергией. И следите за Бразилией на чемпионате мира, как это делаю я!» —добавил футболист.

Напомним, 82-летний спортсмен уже не первый год борется с онкологией, он прошёл курс химиотерапии, а 2 декабря был госпитализирован для проведения плановых процедур.