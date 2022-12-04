Токио, 4 декабря, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Японский премьер-министр Фумио Кисида пообещал продвигать экономическую независимость женщин как основу своей политики «новой формы капитализма», заявив, что Япония в сотрудничестве с международным сообществом активизирует усилия по продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин, сообщает 3 декабря агентство Киодо Цусин.

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В своем выступлении на международной конференции в Токио Кисида упомянул о мерах, которые принимает его правительство, в том числе призвал крупные японские компании устранить разрыв в заработной плате мужчин и женщин и создать систему, поощряющую мужчин брать отпуск по уходу за ребёнком.

«Мы изучим положение женщин во всем мире, чтобы расширить их возможности и защитить их права в сотрудничестве со структурой «ООН-женщины» и другими организациями», — подытожил Кисида.

Напомним, что, согласно отчёту Всемирного экономического форума, Япония в 2022 году заняла 116-е место среди 146 стран в рейтинге гендерного разрыва, что является самым низким показателем среди промышленно развитых стран «Большой семерки».