Наха, Япония, 4 декабря, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Япония рассматривает возможность увеличения численности своих сухопутных войск, базирующихся на острове Окинава, перед лицом «растущей напористости» Китая, сообщает 3 декабря агентство Киодо Цусин.

Иван Шилов ИА REGNUM Японский самурай

Об этом агентству заявил хорошо осведомлённый источник в японском правительстве.

В качестве шага, который может ещё больше усилить напряженность в отношениях с Китаем, министерство обороны Японии планирует увеличить количество пехотных полков в составе 15-й бригады сухопутных войск Сил самообороны с одного до двух.

Ожидается, что запланированные изменения, которые будут включены в один из трёх ключевых документов по безопасности, которые японское правительство пересмотрит в конце этого месяца, фактически превратят окинавскую бригаду в дивизию.

По словам источника, министерство обороны рассматривает вопрос о том, насколько будет увеличена численность личного состава бригады, которая сейчас насчитывает 2200 человек.

15-я бригада, базирующаяся в столице префектуры Окинавы Нахе, стала авангардом в защите островов Нансэй, цепью простирающихся на юго-запад от острова Кюсю в сторону Тайваня.

В задачи бригады входит защита островов Сэнкаку, группы островков в Восточно-Китайском море, находящихся под управлением Японии, но на которые претендует Китай.

По словам источника, министерство обороны также планирует увеличить количество подразделений, отвечающих за связь, обслуживание объектов и снабжение товарами. Бригаде также будут переданы некоторые административные функции Западной армии, расположенной на Кюсю, а именно координация с местными властями при эвакуации и защита гражданских лиц в случае «непредвиденных обстоятельств».

Также поступило предложение о передаче части функций поддержки ракетных подразделений Западной армии на удаленных островах базирующемуся на Окинаве подразделению.

Напомним, что три четверти американских баз и военнослужащих размещены именно на Окинаве. Военные объекты США занимают в общей сложности 18% всей территории острова.