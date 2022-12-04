Тель-Авив, Израиль, 4 декабря, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Израильские вооруженные силы атаковали несколько целей на территории сектора Газа, 4 декабря сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

Нападение стало ответом на запуск ракеты из сектора Газа в сторону южной части Израиля. Ударам израильских военных в секторе Газа подверглись туннель палестинской группировки ХАМАС и ее оружейный цех, где производится значительная часть ракет этого радикального движения.

Отмечается, что во время операции объявили ракетную тревогу на открытой местности в районе населенного пункта Бней-Нецарим, который находится на границе с Палестиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября портал Al-Araby-al-Jadid распространил информацию о том, что ХАМАС принимает дополнительные меры по борьбе с наркоторговлей в секторе Газа.