Брюссель, 4 декабря, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Решение о введении ценового лимита на нефть из России на уровне $60 за баррель было опубликовано 3 декабря в «Официальном журнале ЕС».

Флаг Евросоюза

В документе указано, что ценовое ограничение на российскую нефть вступает в силу с 5 декабря и устанавливается на уровне $60 за баррель при условии, что нефть будет продаваться по цене на 5% ниже рыночной.

Кроме того, документ регулирует другие ключевые вопросы, связанные с поставками, транспортировкой и торговлей нефтью и нефтепродуктами из России. В частности, вводится запрет на предоставление любой технической помощи и обслуживания танкерам, на финансовые услуги, связанные с торговлей и транспортировкой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

В приложении к документу указана цена на сырую нефть в $60 за баррель. Действие потолка цен на нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля 2023 года, но порядок определения цены на них ещё не согласован.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действие соглашения ЕС о ценовом лимите на российскую нефть и нефтепродукты будет вводиться постепенно.