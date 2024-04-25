Пхеньян, 4 декабря, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Новый глава офиса Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Южной Корее Джеймс Хинан выразил обеспокоенность тем, что проблема прав человека в Северной Корее отошла на второй план на фоне эскалации военной напряженности на Корейском полуострове, сообщает 4 декабря информационное агентство Рёнхап.

(stephan) Флаг КНДР

«Страна-затворник» перенаправила ресурсы «с обслуживания населения на военные цели», — заявил Хинан.

«Всякий раз, когда происходит военное событие, такое как пуск баллистической ракеты или испытание оружия, права человека отодвигаются в сторону, и это затрудняет тем из нас, кто сосредоточен на правах человека, сохранять права человека в повестке дня, потому что все сосредоточены на мире и безопасности», — сказал он.

Он добавил, что в случае ядерных испытаний высока вероятность того, что это приведет к углублению изоляции нации, прекращению диалога и сокращению гуманитарной помощи нуждающимся, а также к усилению политических репрессий.

Хинан пообещал, что сосредоточится на повышении осведомленности общественности о проблеме прав человека в Северной Корее.

«В рамках своего мандата я хочу привлечь внимание, в том числе и в Южной Корее, к проблемам прав человека в КНДР. И я хочу увеличить объём информации, которую мы получаем из КНДР», — сказал он.

Говоря о том, как оказать давление на Пхеньян за его «провокационные действия», Хинан подчеркнул необходимость усилить многосторонние санкции ООН.

«В принципе, ООН всегда настаивает на том, чтобы санкции применялись на многостороннем уровне именно через ООН, а не делать упор на индивидуальные санкции, но я понимаю, что многие государства продвигают как раз индивидуальные санкции. Но в конечном итоге решение о санкциях должны принимать государства — члены ООН», — заявил Хинан.

Напомним, что офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Южной Корее был открыт в Сеуле в июне 2015 года, но после истечения пятилетнего срока полномочий предыдущего руководителя офиса пост в течение двух лет оставался вакантным. И только в октябре 2022 года его занял австралиец Джеймс Хинан, ранее руководившем отделением ООН по правам палестинцев.