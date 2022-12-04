Тегусигальпа, 4 декабря, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Правительство Гондураса объявило, что приостанавливает действие некоторых конституционных прав в двух крупных гондурасских городах — Сан-Педро-Сула и Тегусигальпа (столица страны), которые находятся под контролем преступных группировок, говорится в заявлении секретариата безопасности республики.

(сс) Флаг Гондураса

Они будут приостановлены в рамках введения режима чрезвычайного положения в сфере национальной безопасности, который будет действовать в течение 30 дней с 6 декабря — с момента вступления в силу объявленного решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о развертывании 8500 военных и 1500 сотрудников силовых ведомств в городе Сояпанго (пригород столицы республики Сан-Сальвадора). Указанные силы будут бороться с бандитскими группировками, которые превратили населенный пункт в свою «неприступную крепость».