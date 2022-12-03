Киев, 4 декабря, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Больницы в случае полного отключения электроэнергии на Украине будут проводить только неотложные операции. Такое заявление сделала 3 декабря замглавы минздрава Украины Мария Карчевич в эфире единого украинского телемарафона.

(сс) Victor Vizu Скорая помощь. Украина

Как пояснила Карчевич, на случай длительных отключений электроэнергии все медучреждения на Украине получили рекомендации от минздрава. Во время блэкаута все плановые госпитализации и плановые операции в больницах будут приостановлены, чтобы не перегружать энергосистему.

В больницах во время отключений электроэнергии врачи будут заниматься только неотложными и экстренными случаями. Кроме того, замглавы минздрава уточнила, что часть помещений в больницах будет законсервирована.

При этом Карчевич отметила, что все медучреждения Украины делятся на два уровня: те, что будут работать при полном отсутствии энергоснабжения, и те, что выдержат дополнительно и отсутствие отопления и водоснабжения. Замглавы минздрава добавила, что все больницы обеспечены генераторами и системами спутниковой связи Stralink.