На Украине медучреждения готовятся перейти на режим работы при блэкауте
В больницах на Украине при полном отключении энергии будут проводить лишь неотложные операции
Киев, 4 декабря, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Больницы в случае полного отключения электроэнергии на Украине будут проводить только неотложные операции. Такое заявление сделала 3 декабря замглавы минздрава Украины Мария Карчевич в эфире единого украинского телемарафона.
Как пояснила Карчевич, на случай длительных отключений электроэнергии все медучреждения на Украине получили рекомендации от минздрава. Во время блэкаута все плановые госпитализации и плановые операции в больницах будут приостановлены, чтобы не перегружать энергосистему.
В больницах во время отключений электроэнергии врачи будут заниматься только неотложными и экстренными случаями. Кроме того, замглавы минздрава уточнила, что часть помещений в больницах будет законсервирована.
При этом Карчевич отметила, что все медучреждения Украины делятся на два уровня: те, что будут работать при полном отсутствии энергоснабжения, и те, что выдержат дополнительно и отсутствие отопления и водоснабжения. Замглавы минздрава добавила, что все больницы обеспечены генераторами и системами спутниковой связи Stralink.