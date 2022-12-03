Уагадугу, 4 декабря, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Вещание французской радиостанции Radio France Internationale (RFI) на территории Буркина-Фасо было приостановлено решением властей указанной африканской страны, сообщается на сайте военного правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Радио

Это произошло после того, как журналисты радио передали сообщение лидера террористической группировки, в котором он угрожал местным жителям. В RFI назвали решение необоснованным и выразили протест по факту запрета.

Кроме того, в радиостанции утверждают, что решение о приостановке вещания было принято без предварительного уведомления и без выполнения установленных процедур. Журналисты добавили, что изучат способы восстановления вещания.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню не исключил, что французский спецназ, находящийся в Буркина-Фасо, покинет территорию страны в рамках завершения антитеррористической операции «Бархан» в регионе Сахель.