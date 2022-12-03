В Буркина-Фасо приостановили вещание французской радиостанции
Военное правительство Буркина-Фасо запретило вещание в стране французской радиостанции RFI
Уагадугу, 4 декабря, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Вещание французской радиостанции Radio France Internationale (RFI) на территории Буркина-Фасо было приостановлено решением властей указанной африканской страны, сообщается на сайте военного правительства республики.
Это произошло после того, как журналисты радио передали сообщение лидера террористической группировки, в котором он угрожал местным жителям. В RFI назвали решение необоснованным и выразили протест по факту запрета.
Кроме того, в радиостанции утверждают, что решение о приостановке вещания было принято без предварительного уведомления и без выполнения установленных процедур. Журналисты добавили, что изучат способы восстановления вещания.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню не исключил, что французский спецназ, находящийся в Буркина-Фасо, покинет территорию страны в рамках завершения антитеррористической операции «Бархан» в регионе Сахель.