Сеул, 4 декабря, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Южнокорейская компания LG Energy Solution совместно с американской General Motors дополнительно инвестирует $275 млн США в строящийся завод по производству аккумуляторов для электромобилей в США, в штате Теннесси, сообщает 3 декабря агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Дополнительные инвестиции со стороны созданного обеими компаниями совместного предприятия Ultium Cells LLC помогут увеличить мощность объекта более чем на 40%. Завод намечено пустить в строй в конце 2023 года.

Ultium Cells LLC ещё в апреле прошлого года объявило о плане инвестиций в размере $2,3 миллиарда для строительства завода в Теннеси.

Завод же в Теннесси будет поставлять аккумуляторные батареи расположенному в том же городе сборочному заводу General Motors для производства Cadillac LYRIQ и других электромобилей.

Завод в Теннесси является одной из площадок по производству аккумуляторных батарей, строящихся LG Energy Solution и General Motors, помимо заводов в Огайо и Мичигане. Завод в Огайо начал производство в августе, а завод в Мичигане строится, чтобы начать производство в конце 2024 года.

Кроме того, компаниями планируется строительство ещё одного, четвёртого, завода.

Ultium Cells стремится увеличить производственные мощности до 130 ГВтч после запуска на полную мощность всех трёх объектов.