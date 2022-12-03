Киев, 4 декабря, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Первое судно с грузом зерна прибыло в Эфиопию в рамках программы Grain From Ukraine («Зерно с Украины»). Об этом 3 декабря сообщается на сайте Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

На борту прибывшего в Эфиопию судна находится 25 тыс. тонн пшеницы. При этом в Эфиопию движется ещё одно судно, на борту которого 30 тыс. тонн пшеницы, а ещё одно готовится к отправке в Сомали.

Напомним, программа Grain From Ukraine была предложена Зеленским во время выступления по видеосвязи на саммите G20. Программа предусматривает прямые закупки зерна и другой сельхозпродукции у украинских поставщиков странами, поддержавшими программу, с последующей передачей продукции странам, находящимся на грани нужды и голода.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия выразила готовность полностью заменить Украину в поставках зерна и другой агропродукции нуждающимся странам.